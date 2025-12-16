Представлен компактный 5D-носитель на 360 ТБ со сроком хранения данных почти 14 млрд лет

Компания заявляет, что один стеклянный диск диаметром около 5 дюймов способен хранить до 360 ТБ информации и сохранять ее до 13,8 млрд лет без подачи питания.

Данные записываются в плавленый кварц при помощи фемтосекундного лазера. Информация кодируется сразу в пяти измерениях: трех пространственных координатах, а также ориентации и интенсивности наноструктур.

Считывание происходит оптическим способом с использованием поляризованного света.

Пока технология далека от массового применения: скорость записи составляет около 4 МБ/с, чтения — до 30 МБ/с. Однако SPhotonix планирует увеличить их до 500 МБ/с в течение нескольких лет.

Первые пилотные системы для дата-центров компания рассчитывает развернуть в ближайшие два года.