Представлен облачный компьютер размером с мышку

Называется устройство Taichi Cloud Computer W100D. Его масса составляет 55 г, а главной особенностью девайса является то, что он тесно связан с облачными технологиями. Все основные вычисления, которые ему подвластны, проходят на внешнем сервере.

По своей сути, новинка является связующим звеном между пользователем и облачным сервером. Именно там и запускается полноценная ОС, которой лишён компьютер.

На данный момент об устройстве не так много подробностей. Известно лишь, что для его питания используется USB-C, а пользователю доступно три порта USB-A и HDMI. Есть также Wi-Fi и Bluetooth.