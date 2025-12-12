Представлен первый в мире монитор с RGB MiniLED

Представлен первый в мире монитор с RGB MiniLEDПолноценный анонс ждем на CES 2026
В отличие от привычных MiniLED-панелей с белыми диодами, здесь используются отдельные красные, зелёные и синие светодиоды.
Такой подход должен заметно усилить цветонасыщенность на высокой яркости, расширить цветовой охват и дать более тонкий контроль над HDR-сценами.
Производитель утверждает, что яркие эффекты — неон, закаты, элементы HUD — перестанут «выцветать» при росте подсветки. То есть монитор будет вести себя как привычный LCD, но без рисков выгорания и с более стабильной цветопередачей.
Если HKC удастся объединить RGB-подсветку с большим количеством локальных зон затемнения, контрастность может оказаться заметно выше, чем у текущих MiniLED-моделей.
Да, артефакты вроде блуминга всё ещё возможны, но ключевое улучшение — именно в цветовом объёме и предсказуемом HDR на разных уровнях яркости.