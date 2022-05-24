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Представлен первый внешний SSD с аппаратным шифрованием и сенсорным экраном, независимый от операционки

То есть ему плевать, Windows у вас или macOS
Компания Kingston Digital представила очень необычный внешний SSD-накопитель, получивший название IronKey Vault Privacy 80. Главный акцент в новинке был сделан на защите персональных данных.
Представлен первый внешний SSD с аппаратным шифрованием и сенсорным экраном, независимый от операционки

Так, например, твердотельный накопитель впервые получил независимое от операционной системы аппаратное шифрование данных. При этом управление устройством осуществляется через его же сенсорный дисплей.

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Сообщается, что Kingston IronKey VP80ES сертифицирован FIPS 197 и поддерживает 256-битное шифрование XTS-AES. При этом на выбор пользователей представлено три модели: 480 ГБ, 960 ГБ и 1920 ГБ.

Представлен первый внешний SSD с аппаратным шифрованием и сенсорным экраном, независимый от операционки

Максимальные скорости чтения/записи, заявленные производителем, составляют 250 МБ/с. В то же время представители Kingston так и не озвучили ни стоимость SSD-накопителя, ни сроки старта его продаж.

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