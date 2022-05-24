Представлен первый внешний SSD с аппаратным шифрованием и сенсорным экраном, независимый от операционки

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Представлен первый внешний SSD с аппаратным шифрованием и сенсорным экраном, независимый от операционкиТо есть ему плевать, Windows у вас или macOS
Компания Kingston Digital представила очень необычный внешний SSD-накопитель, получивший название IronKey Vault Privacy 80. Главный акцент в новинке был сделан на защите персональных данных.
Так, например, твердотельный накопитель впервые получил независимое от операционной системы аппаратное шифрование данных. При этом управление устройством осуществляется через его же сенсорный дисплей.
Сообщается, что Kingston IronKey VP80ES сертифицирован FIPS 197 и поддерживает 256-битное шифрование XTS-AES. При этом на выбор пользователей представлено три модели: 480 ГБ, 960 ГБ и 1920 ГБ.
Максимальные скорости чтения/записи, заявленные производителем, составляют 250 МБ/с. В то же время представители Kingston так и не озвучили ни стоимость SSD-накопителя, ни сроки старта его продаж.