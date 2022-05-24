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Представлен первый внешний SSD с аппаратным шифрованием и сенсорным экраном, независимый от операционки

То есть ему плевать, Windows у вас или macOS

Компания Kingston Digital представила очень необычный внешний SSD-накопитель, получивший название IronKey Vault Privacy 80. Главный акцент в новинке был сделан на защите персональных данных.