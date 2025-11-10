Представлен прозрачный монитор Phantom с яркостью до 5 000 нит

Монитор оснащён 24-дюймовой панелью с разрешением 4K и соотношением сторон 16:9. Phantom поддерживает режим повышенной яркости до 5000 нит HDR. Также заявлено покрытие цветового пространства sRGB на уровне 100%. Для подключения предусмотрены порты USB-C и HDMI. Компания отмечает совместимость с компьютерами, игровыми консолями и смартфонами.

На данный момент устройство находится на раннем этапе выпуска. Запланировано производство десяти экземпляров, из которых несколько уже зарезервированы.