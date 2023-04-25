Представлен самый защищенный SSD-накопитель в мире, блокирующий данные при любой активности вирусов-вымогателей

Данная модель оборудована автоматической технологией защиты от вирусов-вымогателей, которая блокирует данные на диске до того, как они будут зашифрованы вирусом.

По словам представителей Cigent, SSD оснащён микроконтроллером, который отслеживает трафик, проходящий через накопитель, используя машинное обучение для определения вредоносного трафика.

Как только микроконтроллер обнаруживает активность вируса-вымогателя, диск блокируется, а для доступа к файлам потребуется многофакторная аутентификация.

Что интересно, процесс сканирование трафика не снижает производительность накопителя, т.к. микроконтроллер не подключается к основному каналу передачи данных. Однако Cigent признает, что их система не является абсолютно безошибочной и некоторые данные могут быть изменены до блокировки диска.

Cigent Secure SSD+ имеет формат NVMe, контроллер Phison и доступен в трёх вариантах емкости: 480 ГБ, 960 ГБ и 1920 ГБ. Накопитель поступит в продажу в мае.