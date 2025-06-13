Представлен стандарт PCIe 7.0 — до 512 ГБ/с и ориентир на ИИ с дата-центрами

Представлен стандарт PCIe 7.0 — до 512 ГБ/с и ориентир на ИИ с дата-центрамиВ видеокартах пока что ждать не стоит
Новая шина обеспечивает до 128 GT/s и до 512 ГБ/с в обоих направлениях при использовании конфигурации x16. Это решение ориентировано на самые ресурсоёмкие задачи — ИИ, облачные вычисления, HPC и квантовые симуляции.
PCIe 7.0 использует сигналы PAM4 (модуляция амплитуды импульса с четырьмя уровнями) и кодировку Flit Mode, что также повышает энергетическую эффективность. При этом сохраняется полная обратная совместимость с предыдущими версиями интерфейса.
Как отметил президент PCI-SIG Аль Янс, организация уже начала работу над PCIe 8.0. Однако в потребительские видеокарты PCIe 7.0 попадёт ещё не скоро — первыми стандарт освоят ИИ-ускорители и серверное оборудование.
Графические ускорители редко используют весь потенциал даже PCIe 5.0 благодаря современным методам сжатия данных, так что переход на новую версию особенно актуален для устройств с ограниченным числом линий передачи.