Представлен стандарт PCIe 7.0 — до 512 ГБ/с и ориентир на ИИ с дата-центрами

Новая шина обеспечивает до 128 GT/s и до 512 ГБ/с в обоих направлениях при использовании конфигурации x16. Это решение ориентировано на самые ресурсоёмкие задачи — ИИ, облачные вычисления, HPC и квантовые симуляции.

PCIe 7.0 использует сигналы PAM4 (модуляция амплитуды импульса с четырьмя уровнями) и кодировку Flit Mode, что также повышает энергетическую эффективность. При этом сохраняется полная обратная совместимость с предыдущими версиями интерфейса.