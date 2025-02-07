Представлен сверхдорогой компьютерный стол с четырьмя электродвигателями

Высота регулируется от 68.6 до 116 см, а прочная конструкция выдерживает до 180 кг.

Доступны три размера, самая крупная модель весит 70 кг. В комплекте есть выдвижной ящик для ноутбука, два USB-C порта (до 100 Вт на одно устройство или 65 Вт при одновременном использовании), а также кабель-менеджмент для аккуратности рабочего пространства.

Дизайн позволяет использовать стол с любой стороны, что делает его подходящим не только для домашних офисов, но и для переговорных комнат.

Цена варьируется от $2400 до $3400 в зависимости от размеров и материалов столешницы (ламинированная или натуральное дерево). Варианты для Европы пока не объявлены.