Представлен сверхтяжелый блок питания мощностью 2200 Вт и весом 5.7 кг

Эта модель соответствует стандарту ATX 3.1 и поддерживает подключение устройств PCIe 5.1, что позволяет питать самые современные комплектующие, такие как видеокарты с разъёмом 12V-2x6.

Revolt 2200 имеет два таких разъёма, позволяя подключить, например, две видеокарты RTX 4090 одновременно с двумя процессорами Intel Xeon.

Вес блока питания составляет внушительные 5.7 кг, что необычно для настольного компьютера.

Полностью модульная конструкция и сертификация по стандарту 80 PLUS Platinum гарантируют высокий КПД, а гибридная система охлаждения обеспечивает эффективную работу при высоких нагрузках.

Revolt 2200 уже представлен в Китае и нацелен на пользователей мощных рабочих станций, которым необходимы надёжность и возможности для расширения.