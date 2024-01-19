Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Компьютеры
Опубликовано 19 января 2024, 09:07
1 мин.

Представлена белоснежная версия видеокарты NVIDIA RTX 4070 SUPER

Выглядит необычно
GALAX объявила о выпуске новой видеокарты RTX 4070 SUPER HOF OC Lab, которая выделяется своим белоснежным дизайном.

Эта модель входит в серию Hall of Fame (HOF) и предназначена для энтузиастов и геймеров, желающих выделиться среди традиционных черных и серых адаптеров.

Новинка оснащена графическим процессором AD104-350 с 7168 ядрами CUDA, что на 20% больше, чем у предшественницы RTX 4070.

Представлена белоснежная версия видеокарты NVIDIA RTX 4070 SUPER
© VideoCardz.com

Она получила 12 ГБ памяти GDDR6 и базовую тактовую частоту 2685 МГц, что на 211 МГц выше, чем у стандартной модели NVIDIA. Это делает ее одной из самых быстрых моделей RTX 4070 SUPER на рынке.

Кроме того, видеокарта имеет трехслотовый дизайн с белым цветовым оформлением, которое присутствует не только на кожухе охлаждения, но и на печатной плате. Это довольно редкое явление для видеокарт.

GALAX подтвердила, что их флагманская модель RTX 4070 SUPER будет иметь TGP 250 Вт по умолчанию с возможностью регулировки до максимума 320 Вт.

Источник:VIdeoCardz.com
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA
,
#видеокарта
Новости партнеров
Новости партнеров