Представлена белоснежная версия видеокарты NVIDIA RTX 4070 SUPER

Она получила 12 ГБ памяти GDDR6 и базовую тактовую частоту 2685 МГц, что на 211 МГц выше, чем у стандартной модели NVIDIA. Это делает ее одной из самых быстрых моделей RTX 4070 SUPER на рынке.

Кроме того, видеокарта имеет трехслотовый дизайн с белым цветовым оформлением, которое присутствует не только на кожухе охлаждения, но и на печатной плате. Это довольно редкое явление для видеокарт.

GALAX подтвердила, что их флагманская модель RTX 4070 SUPER будет иметь TGP 250 Вт по умолчанию с возможностью регулировки до максимума 320 Вт.