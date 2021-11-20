Представлена бесплатная защищённая операционная система KasperskyOS Community Edition

Представлена бесплатная защищённая операционная система KasperskyOS Community EditionЛюбители защитить себя со всех сторон будут рады релизу
Её отличительной особенностью является возможность создавать «кибериммунные решения для отраслей и решений с повышенными требованиями к информационной безопасности». За счёт этого устройства, на которые установлена KasperskyOS, в теории более устойчивы к большинству известных кибератак.
В KasperskyOS запускаться и работать может только то, что напрямую разрешено администраторами системы и разработчиками приложений. Уже на этапе проектирования IT-решения на KasperskyOS задаются политики безопасности, которые описывают каждое разрешенное действие. В микроядре KasperskyOS всего несколько десятков тысяч строк кода — поверхность атаки минимальна.
На данный момент основными отраслями использования защищённой ОС являются интернет вещей, управление технологическими процессами в промышленности, энергетике, государственных учреждениях, транспортной инфраструктуре — везде, где достаточно высокие требования к кибербезопасности.