Представлена бесплатная защищённая операционная система KasperskyOS Community Edition

В KasperskyOS запускаться и работать может только то, что напрямую разрешено администраторами системы и разработчиками приложений. Уже на этапе проектирования IT-решения на KasperskyOS задаются политики безопасности, которые описывают каждое разрешенное действие. В микроядре KasperskyOS всего несколько десятков тысяч строк кода — поверхность атаки минимальна.