Представлена «красная кнопка» для включения ПК в стиле культового аниме Evangelion

Опубликовано 29 января 2024, 07:30
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Представлена «красная кнопка» для включения ПК в стиле культового аниме EvangelionИнтересный подарок для фанатов сериала
Любители культового аниме Evangelion и энтузиасты компьютерных гаджетов могут радоваться: на рынке появилась уникальная «красная кнопка» для включения ПК, вдохновленная этим знаменитым японским сериалом.
Стильный аксессуар не только добавляет эстетическую привлекательность к рабочему месту, но и предлагает уникальный способ взаимодействия с компьютером.
Кнопка выполнена в виде атомной «красной кнопки"», которая обычно ассоциируется с запуском ядерного оружия, но в данном случае она используется для безопасного и эффектного включения или выключения компьютера.
Кнопка подключается к материнской плате через стандартный двухпиновый разъем и совместима с большинством современных ПК. Она оснащена защитным корпусом, который предотвращает случайное нажатие, добавляя к процессу включения компьютера нотку таинственности и волнения.