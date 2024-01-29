Представлена «красная кнопка» для включения ПК в стиле культового аниме Evangelion

Стильный аксессуар не только добавляет эстетическую привлекательность к рабочему месту, но и предлагает уникальный способ взаимодействия с компьютером.

Кнопка выполнена в виде атомной «красной кнопки"», которая обычно ассоциируется с запуском ядерного оружия, но в данном случае она используется для безопасного и эффектного включения или выключения компьютера.

Кнопка подключается к материнской плате через стандартный двухпиновый разъем и совместима с большинством современных ПК. Она оснащена защитным корпусом, который предотвращает случайное нажатие, добавляя к процессу включения компьютера нотку таинственности и волнения.