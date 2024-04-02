Представлена механическая клавиатура по цене Realme 12 Pro

Knob может работать как в проводном, так и в беспроводном режиме (через Bluetooth). В комплекте идут отсоединяемые ножки и яркий оранжевый кабель.

Цена клавиатуры Work Louder Knob составляет $439. Примерно за ту же цену в России можно купить, например, смартфон Realme 12 Pro.