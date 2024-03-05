Представлена неубиваемая компьютерная мышь для агрессивных пользователей

Дизайнерское агентство Yango Design представило концепты «неубиваемой» мыши, которая идеально подойдет для людей, испытывающих стресс.

Секрет прост: мышь покрыта мягкими силиконовыми накладками, которые защищают ее от падений, ударов и даже от яростного сжимания в кулаке.

Силиконовые накладки не только уберегут мышь, но и предотвратят разрушения вокруг. Мышь оснащена аккумулятором на 10 000 мАч, что обеспечивает несколько месяцев работы без подзарядки.