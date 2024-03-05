Представлена неубиваемая компьютерная мышь для агрессивных пользователей

Опубликовано 05 марта 2024, 13:01
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Представлена неубиваемая компьютерная мышь для агрессивных пользователейС ней можно больше не сдерживаться
Срывать злость на компьютерной мыши без вреда для устройства и окружающих — реально ли?
Дизайнерское агентство Yango Design представило концепты «неубиваемой» мыши, которая идеально подойдет для людей, испытывающих стресс.
Секрет прост: мышь покрыта мягкими силиконовыми накладками, которые защищают ее от падений, ударов и даже от яростного сжимания в кулаке.
Силиконовые накладки не только уберегут мышь, но и предотвратят разрушения вокруг. Мышь оснащена аккумулятором на 10 000 мАч, что обеспечивает несколько месяцев работы без подзарядки.
Пока что это лишь концепция. О других характеристиках устройства, а также о его цене и дате выхода информации нет.
Но одно можно сказать точно: эта мышь станет настоящим спасением для тех, кто не умеет сдерживать эмоции во время игры или работы.