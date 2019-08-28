Представлена новая модель компьютера на российском процессоре «Эльбрус»

Концерн «Автоматика» из госкорпорации Ростех представил на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 обновлённый компьютер-моноблок «Эльбрус 801М».

По словам компании, высокопроизводительный моноблок «Эльбрус 801М» в новом корпусе получил увеличенный экран и дополнительное место для установки современных видеокарт.

Моноблок предназначен для организации как рабочих мест с повышенным уровнем доверенности и защитой информации, так и типовых рабочих мест для организации делопроизводства и документооборота.

ПК создан на базе российского восьмиядерного центрального микропроцессора «Эльбрус-8С». Производительность моноблока «Эльбрус 801М» превышает 120 ГФЛОПС, что соответствует персональным компьютерам, созданным на основе современных микропроцессоров зарубежного производства. Компьютер поддерживает привычные операционные системы x86.

На данный момент моноблок «Эльбрус 801М» проходит этап тестовой эксплуатации. Ожидаемый объем реализации моноблока на 2020 год составляет несколько тысяч единиц.