Компьютеры
Сегодня в 12:34
Представлена оперативная память, разогнанная до 7200 МГц на заводе
Есть даже вариант с «геймерской» RGB-подсветкой
Компания из Тайвани GeIL анонсировала свою новую линейку оперативной памяти — Polaris RGB. В основу новинки лёг стандарт DDR5, а её отличительной особенностью является заводской разгон до 7200 МГц.
Сообщается, что в продаже можно будет найти как поштучные варианты оперативной памяти (по 16 ГБ), так и в виде комплектов. В последнем случае общий объём памяти составит до 128 ГБ.
По словам представителей GeIL, серия Polaris RGB разрабатывалась вместе с производителями материнских плат. Благодаря этому сомневаться в их совместимости с новейшими материнскими платами, предназначенными для процессоров Intel и AMD следующего поколения, не приходится.
На данный момент известно, что GeIL Polaris RGB DDR5 будет состоять из модулей с частотой работы 4800, 6000, 6400, 6800 и 7200 МГц. Планируется выпускать как варианты с RGB-подсветкой, так и без неё.
Релиз намечен на четвёртый квартал 2021 года.