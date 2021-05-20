Представлена оперативная память, разогнанная до 7200 МГц на заводе

На данный момент известно, что GeIL Polaris RGB DDR5 будет состоять из модулей с частотой работы 4800, 6000, 6400, 6800 и 7200 МГц. Планируется выпускать как варианты с RGB-подсветкой, так и без неё.

Релиз намечен на четвёртый квартал 2021 года.