Представлена розовая термопаста для ПК-сборок

Японская компания Minning Co., Ltd., расположенная в Хиросиме, в сотрудничестве с CWTP представила уникальную термопасту Extreme 4G Strawberry. Этот продукт не только обладает высокой теплопроводностью, но и выделяется своим необычным розовым цветом и ароматом клубники.

Термопаста разработана с использованием ультразвуковой вибрации, что позволяет получить исключительно мелкие теплопроводящие частицы.

С начальной теплопроводностью в 12.8 Вт/м·К, она сохраняет эффективность на уровне 8.8 Вт/м·К даже после пяти лет использования, что указывает на ее долговечность и надежность в тепловом управлении.

Состав термопасты включает оксид алюминия и оксид цинка, а также добавлен углерод и натуральные ароматизаторы, что делает ее подходящей для широкого диапазона температур от -50 до 220℃.

Extreme 4G Strawberry, имеющая вес 4 грамма, рекомендована к использованию в течение четырех лет.

Новинка, запланированная к выпуску 9 февраля 2024 года, будет стоить около $7.38. При этом термопаста обещает стать не только эффективным, но и стильным дополнением к любой ПК-сборке.