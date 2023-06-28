Представлена версия GeForce RTX 4070, которая будет продаваться только в Китае

Она получила особое охлаждение с турбиной. Купить адаптер можно лишь в Китае за 6999 юаней, что заметно выше стоимости даже «эталонной» версии от самой NVIDIA — RTX 4070 Founders Edition. Её в Поднебесной можно купить за 4799 юаней.

Отметим, что PNY GeForce RTX 4070 Blower не то чтобы предназначен для геймеров. В первую очередь новинка будет пользоваться популярностью и спросом в кластерах в качестве более доступной альтернативы профессиональным видеокартам NVIDIA поколения Ada Lovelace.

Более того, в комплекте с моделью не предоставляется специализированное программное обеспечение или настройки. Зато она отличается эффективной системой охлаждения. Которая делает адаптер довольно шумным.

Напомним, что RTX 4070 оснащена 12 ГБ видеопамяти формата GDDR6X, а её энергопотребление составляет 200 Вт.