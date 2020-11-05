Представлена версия NVIDIA RTX 3080 с поворотным LCD-дисплеем
Называется новинка iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC, а в копилку его явных плюсов можно отнести высокий потенциал ручного разгона и эффективную систему охлаждения, сообщает PC Watch. При этом на миниатюрном LCD-дисплее, о котором упоминалось выше, будет отображаться различная полезная информация о состоянии видеокарты или декоративные изображения.
Технические характеристики Colorful iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC не привнесли какого-либо сюрприза: устройство получит 10 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6X, эффективная частота карты составит 19 ГГц. Построено все это дело будет на базе графического процессора NVIDIA GA102 с 8704 ядрами CUDA.
На данный момент необычная вариация RTX 3080 является эксклюзивом для рынка Японии и все еще неизвестно, выйдет ли она и в других странах. Цена новинки составляет примерно 1,135 долларов млм 88,500 рублей.