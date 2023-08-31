Представлена версия NVIDIA RTX 4090 с жидкостным охлаждением

Представлена версия NVIDIA RTX 4090 с жидкостным охлаждениемИнтересный вариант с приятным дизайном
Компания GALAX представила новую версию видеокарты NVIDIA RTX 4090 с жидкостным охлаждением, которая войдет в эксклюзивную серию Metaltop.
Новинка будет доступна только на китайском рынке и предложит совершенно новый тип охлаждения.
Данная модель — далеко не первая попытка GALAX использовать жидкостное охлаждение для RTX 40ХХ. Ранее были представлены модели GALAX HYDRO с аналогичным дизайном.
Однако новая Metaltop AIO OC обещает превзойти HYDRO по производительности. Вместо заводского разгона в 2580 МГц, новая карта предлагает частоты до 2595 МГц и максимальный предел мощности в 510 Вт.
Что касается технических характеристик, Metaltop AIO OC будет использовать тот же 360-мм радиатор и тройную вентиляторную установку, что и HYDRO. Однако охладитель для GPU будет иметь уникальный дизайн.