Представлена версия NVIDIA RTX 4090 с жидкостным охлаждением

Новинка будет доступна только на китайском рынке и предложит совершенно новый тип охлаждения.

Данная модель — далеко не первая попытка GALAX использовать жидкостное охлаждение для RTX 40ХХ. Ранее были представлены модели GALAX HYDRO с аналогичным дизайном.

Однако новая Metaltop AIO OC обещает превзойти HYDRO по производительности. Вместо заводского разгона в 2580 МГц, новая карта предлагает частоты до 2595 МГц и максимальный предел мощности в 510 Вт.

Что касается технических характеристик, Metaltop AIO OC будет использовать тот же 360-мм радиатор и тройную вентиляторную установку, что и HYDRO. Однако охладитель для GPU будет иметь уникальный дизайн.