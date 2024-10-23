Представлена видеокарта RTX 4070 Super в стиле фильма «Веном: Последний танец»

Дизайн карты выполнен в черном цвете с изображениями Венома, антигероя из вселенной Marvel.

Хотя полные технические характеристики карты не были раскрыты, известно, что она поддерживает разрешение 2K с трассировкой лучей и обладает производительностью в ИИ-задачах на уровне 568 TOPS.

Также карта оснащена технологией DLSS 3 и имеет RGB-подсветку и специальное УФ-покрытие.

Стандартная версия RTX 4070 Super базируется на чипе AD104-350 с 7168 CUDA-ядрами и 12 ГБ видеопамяти GDDR6X с шиной 192 бита.

Эта эксклюзивная версия доступна только на китайском рынке и не будет продаваться в рознице — ее можно будет выиграть в рамках акции, где победителям также предоставят два билета на фильм «Веном».