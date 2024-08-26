Представлено сразу три модели NVIDIA RTX 4070 с замедленной памятью GDDR6

Модели имеют те же 5888 ядер CUDA, 12 ГБ памяти и TDP в 200 Вт. Единственное различие заключается в использовании GDDR6, которая работает на скорости 20 Гбит/с, что немного ниже по сравнению с GDDR6X, работающей на 21 Гбит/с.

NVIDIA заявляет, что производительность будет схожей с предыдущей версией, хотя некоторые отличия могут быть заметны в задачах, требующих вычислительных мощностей, таких как генеративный ИИ или обработка видео.

К слову, отличие моделей заключается в наличии двух или трех вентиляторов, а также разных вариантов охлаждения.