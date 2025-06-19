Компьютеры
Опубликовано 19 июня 2025, 17:15
1 мин.

Прекращение Apple поддержки Intel назвали концом для сборщиков кастомных Mac

Собирать такие компьютеры вряд ли получится
Автор портала Techradar Алекс Блейк предположил, что после обновления ОС компьютеров Apple до macOS 26 Tahoe, рассчитанной только на устройства с чипами М-серии, вряд ли продолжится традиция кастомной сборки ПК, поскольку это позволяли делать процессоры Intel.
Прекращение Apple поддержки Intel назвали концом для сборщиков кастомных Mac

© Apple

По мнению Блейка, это означает конец эпохи «Хакинтоша» —самодельных Mac. Потому что Hackintosh — компьютеры с macOS на нестандартном для Apple оборудовании. Причём Apple не поддерживает и не одобряет такие сборки. Обозреватель отмечает, что для создания Hackintosh требуются специальные файлы и сложная работа.

Отказ Apple от поддержки Intel связан, в том числе и с «Хакинтошами». Кроме того, это может быть связано с ростом производительности собственных процессоров Apple.

Как водится, сообщество разработчиков «Хакинтошей» разделилось в восприятии этой новости. Некоторые считают, что современные Mac справляются с задачами, предназначенными для подобных ПК. Но теперь возможность работы таких ПК на процессорах Apple не гарантирована из-за строгих мер безопасности вендора.

Источник:Techradar
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
,
#INTEL
,
#процессоры
,
#компьютеры
,
#MAC
,
#MACOS