Прекращение Apple поддержки Intel назвали концом для сборщиков кастомных Mac

По мнению Блейка, это означает конец эпохи «Хакинтоша» —самодельных Mac. Потому что Hackintosh — компьютеры с macOS на нестандартном для Apple оборудовании. Причём Apple не поддерживает и не одобряет такие сборки. Обозреватель отмечает, что для создания Hackintosh требуются специальные файлы и сложная работа.

Отказ Apple от поддержки Intel связан, в том числе и с «Хакинтошами». Кроме того, это может быть связано с ростом производительности собственных процессоров Apple.

Как водится, сообщество разработчиков «Хакинтошей» разделилось в восприятии этой новости. Некоторые считают, что современные Mac справляются с задачами, предназначенными для подобных ПК. Но теперь возможность работы таких ПК на процессорах Apple не гарантирована из-за строгих мер безопасности вендора.