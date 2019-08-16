Прибыль NVIDIA за год рухнула в два раза

Так, квартальный доход составил чуть более 2,5 млрд долларов. На первый взгляд, цифра внушительная, но на деле все иначе. Да, по сравнению с первым кварталом 2020 года есть рост и он составил целых 16%, но в годовом выражении доход все же уменьшился, причем уменьшился заметно — на 17%.

Валовая прибыль компании за год также пошла вниз — она спала с 63,3% до 59,8%. Операционная прибыль уменьшилась почти в два раза — с 1,1 млрд долларов до 571 млн долларов.

”Мы добились последовательного роста на наших платформах. Трассировка лучей в режиме реального времени является наиболее важной графической инновацией за последнее десятилетие. Ее принятие достигло переломного момента, и Nvidia RTX лидирует”, — рассказал основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.