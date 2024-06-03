Приложение NVIDIA App научилось разгонять видеокарты в один клик

Опубликовано 03 июня 2024, 17:51
1 мин.
Приложение NVIDIA App научилось разгонять видеокарты в один кликПри этом сохраняя гарантию на адаптер
NVIDIA представила обновление для своего фирменного приложения NVIDIA App, которое теперь объединяет функции Control Panel, GeForce Experience и RTX Experience.
Главное новшество апдейта — возможность автоматической настройки производительности видеокарт GeForce в один клик. Это позволяет пользователям легко и быстро оптимизировать свою систему.
После запуска функции, приложение сканирует систему и подбирает оптимальные параметры разгона для GPU, что занимает около 10–20 минут.
По завершении процесса настройки, приложение автоматически применяет лучшие параметры частоты и напряжения.
Компания утверждает, что использование новой возможности безопасно и не аннулирует гарантию на видеокарту. Тем не менее, для опытных пользователей остается возможность ручного изменения параметров GPU.