Приложение NVIDIA App научилось разгонять видеокарты в один клик

Главное новшество апдейта — возможность автоматической настройки производительности видеокарт GeForce в один клик. Это позволяет пользователям легко и быстро оптимизировать свою систему.

После запуска функции, приложение сканирует систему и подбирает оптимальные параметры разгона для GPU, что занимает около 10–20 минут.