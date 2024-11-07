Присматриваетесь к AMD Ryzen 7 9800X3D? Эксперты подобрали топ-8 видеокарт для этого процессора

Лидером стала Radeon RX 7900 XTX с отличной производительностью в 4K и внушительным объемом памяти.

GeForce RTX 4090 заняла вторую позицию, предлагая ультимативную мощность, но за значительно более высокую цену.

Для пользователей, готовых ограничиться 2K, рекомендуется GeForce RTX 4070 SUPER, сочетающая хорошую производительность и доступность.

Бюджетным выбором признана Radeon RX 7600, подходящая для игр в 1080p. RTX 4080 SUPER вошла в рейтинг как мощное решение для 2K и 4K с поддержкой трассировки лучей. Radeon RX 7900 XT предлагается как альтернатива с большим объемом видеопамяти.

Intel ARC A770 рекомендована для новых игр, хотя поддержка старых остается под вопросом. Закрывает рейтинг Radeon RX 7900 GRE — самая доступная карта для 4K-гейминга.