Процессор AMD Ryzen 5 9600X впервые упал ниже $160 — дешевле, чем 7600X

Для сравнения: рекомендованная цена чипа составляла $279, а его предшественник Ryzen 5 7600X сейчас стоит дороже. 9600X построен на архитектуре Zen 5 и оснащён 6 ядрами и 12 потоками, с тактовыми частотами от 3,9 до 5,4 ГГц.

В игровых тестах он обходит почти все решения до $200 и демонстрирует отличную производительность в многозадачности. Процессор не комплектуется кулером, но достаточно даже односекционной башни.