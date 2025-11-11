Процессор Baikal M научились производить в России, но сборку приостановили из-за дефицита компонентов

Несмотря на успешные результаты — выход годной продукции достигал до 85% — проект пришлось остановить из-за острой нехватки кристаллов и комплектующих.

Гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов отметил, что эксперименты доказали технологическую возможность сборки чипов в России, однако «развивать проект без достаточного количества компонентов невозможно».

По данным GS Nanotech, для устойчивого серийного производства необходимо собирать не менее 1000 микросхем в месяц, тогда как в ходе эксперимента выпускались лишь десятки штук.

Весной предприятие успешно изготовило опытную партию для Malt System с использованием сложной 26-слойной подложки и технологии flip-chip.

Эксперты отмечают, что у российского рынка корпусирования есть потенциал, но без господдержки, консолидации мощностей и возвращения отечественных микросхем в гражданскую электронику отрасль «не сможет свести концы с концами».