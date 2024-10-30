Процессор Core Ultra 9 285K можно сделать на 30% мощнее за счет правильной настройки оперативной памяти

Опубликовано 30 октября 2024, 07:231 мин.
Процессор Core Ultra 9 285K можно сделать на 30% мощнее за счет правильной настройки оперативной памятиНо все еще не все так радужно
Недавние тесты показали, что производительность нового процессора Core Ultra 9 285K можно значительно увеличить — до 30% — при правильной настройке оперативной памяти.
Gamers Nexus обнаружил, что этот процессор особенно чувствителен к частоте и таймингам DRAM, что влияет на просадки FPS в играх.
Проект CapFrameX протестировал различные конфигурации и нашёл оптимальные настройки, при которых пропускная способность оперативной памяти возрастает, а задержка снижается.
В результате в играх, таких как Cyberpunk 2077, средняя частота кадров повысилась на 20%, а минимальный FPS стабильно держится на уровне 75-80, что снижает количество фризов и улучшает плавность.
Однако даже с этими улучшениями Core Ultra 9 285K остаётся на 10-15% менее производительным, чем прошлогодний Raptor Lake, настроенный аналогичным образом.