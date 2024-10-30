Процессор Core Ultra 9 285K можно сделать на 30% мощнее за счет правильной настройки оперативной памяти

Но все еще не все так радужно

Недавние тесты показали, что производительность нового процессора Core Ultra 9 285K можно значительно увеличить — до 30% — при правильной настройке оперативной памяти.