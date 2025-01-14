Процессор Intel Core i9-14900KF разогнали до 9.12 ГГц. И это мировой рекорд

Этот результат превысил предыдущий рекорд на 4 МГц, который принадлежал Elmor, и стал новой вехой в истории CPU-оверклокинга.

Рекорд был достигнут на материнской плате Asus ROG Maximus Z790 Apex с 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Все энергоэффективные ядра процессора были отключены, а гиперпоточность (Hyper-Threading) деактивирована для достижения максимальной частоты.

Система работала под управлением Windows 7, что стало неожиданным выбором для такого теста.

Intel Core i9-14900KF — это 24-ядерный процессор с 8 высокопроизводительными и 16 энергоэффективными ядрами, который из коробки способен разгоняться до 6 ГГц.

Для достижения рекордной частоты применялось экстремальное охлаждение с использованием жидкого азота и напряжение 1.387 В.