Процессор Intel Core i9-14900KF разогнали до 9.12 ГГц. И это мировой рекорд

Опубликовано 14 января 2025, 08:251 мин.
Процессор Intel Core i9-14900KF разогнали до 9.12 ГГц. И это мировой рекордИ все это из-под Windows 7
Китайский энтузиаст под ником wytiwx установил новый мировой рекорд, разогнав процессор Intel Core i9-14900KF до 9.12 ГГц.
Этот результат превысил предыдущий рекорд на 4 МГц, который принадлежал Elmor, и стал новой вехой в истории CPU-оверклокинга.
Рекорд был достигнут на материнской плате Asus ROG Maximus Z790 Apex с 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Все энергоэффективные ядра процессора были отключены, а гиперпоточность (Hyper-Threading) деактивирована для достижения максимальной частоты.
Система работала под управлением Windows 7, что стало неожиданным выбором для такого теста.
Intel Core i9-14900KF — это 24-ядерный процессор с 8 высокопроизводительными и 16 энергоэффективными ядрами, который из коробки способен разгоняться до 6 ГГц.
Для достижения рекордной частоты применялось экстремальное охлаждение с использованием жидкого азота и напряжение 1.387 В.