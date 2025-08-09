Процессор Ryzen 9000X3D с двумя чиплетами X3D назвали фейком

Существует Ryzen 9000X3D, аналог Ryzen 7 9800X3D. Причём этот процессор может появиться в следующем году с более низким TDP из-за меньшей тактовой частоты. Ожидается, что его производительность будет сопоставима с 9800X3D в играх, но он вряд ли превзойдёт Ryzen 9950X3D.

Как отмечает WccfTech, вариант Dual X3D (два чиплета) даже в случае существования может повысить производительность всего на 4%, что делает его установку нецелесообразной. Ryzen 9800X3D и 9950X3D уже демонстрируют впечатляющие результаты с одним чиплетом X3D, а дополнительный прирост в 4% не оправдывает увеличение стоимости и, следовательно, трудозатрат на производство. Более того, два чиплета могут негативно сказаться на приложениях, чувствительных к задержкам.

Также отмечается, что процессоры Dual X3D в линейке Zen 6 могут быть востребованы, но для Ryzen 9000 это было бы невыгодно.