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Компьютеры
Сегодня 15:10

Процессоры AMD начали падать в цене

Но пока только в США
Напомним, что процессоры AMD Ryzen 3000 были представлены еще летом прошлого года, быстро успев заработать популярность пользователей. Отметим, что новинки стали не только быстрее прошлых моделей, что обусловлено переходом на новый техпроцесс и микроархитектуру, но и получили максимальное количество ядер.

На старте продаж покупка CPU линейки накладывала определенные сложности, а ее цена и вовсе была больше рекомендованной. Но как обычно и происходит с процессорами AMD, спустя время ситуация начала стабилизироваться, ознаменовав снижение стоимости CPU.

Так, на американском рынке появилась возможность приобрести топовый Ryzen 9 3950X с 16 ядрами по рекомендованной цене, в то время как младшие версии значительно упали в цене.

Стоимость 12-ядерного Ryzen 9 3900X упала с 500 долларов до 470 долларов, тогда как восьмиядерный Ryzen 7 3800X можно купить всего за 340 долларов, а это на 60 долларов меньше рекомендованной цены. Также появилась возможность приобрести Ryzen 5 3600 за 180 долларов вместо прежних 200 долларов и Ryzen 5 3600X за 240 долларов. Ознакомиться с ценами на процессоры можно по ссылке.