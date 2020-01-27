Процессоры AMD начали падать в цене

На старте продаж покупка CPU линейки накладывала определенные сложности, а ее цена и вовсе была больше рекомендованной. Но как обычно и происходит с процессорами AMD, спустя время ситуация начала стабилизироваться, ознаменовав снижение стоимости CPU.

Так, на американском рынке появилась возможность приобрести топовый Ryzen 9 3950X с 16 ядрами по рекомендованной цене, в то время как младшие версии значительно упали в цене.

Стоимость 12-ядерного Ryzen 9 3900X упала с 500 долларов до 470 долларов, тогда как восьмиядерный Ryzen 7 3800X можно купить всего за 340 долларов, а это на 60 долларов меньше рекомендованной цены. Также появилась возможность приобрести Ryzen 5 3600 за 180 долларов вместо прежних 200 долларов и Ryzen 5 3600X за 240 долларов. Ознакомиться с ценами на процессоры можно по ссылке.