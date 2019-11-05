Процессоры AMD признаны более безопасными, чем у Intel

На фоне всех этих обсуждения, журналисты из зарубежного ресурса Tom’s Hardware решили выяснить, какой производитель современных процессоров лучше справляется с защитой своих устройств. Проанализировав весь тот список уязвимостей чипов, упоминание о которых всплывало за последнее время, специалисты сделали вывод, что на данный момент наиболее защищенными являются процессоры производства AMD.

В числовом значении это выглядит примерно так: в то время как у Intel за плечами имеется 242 открытых уязвимости, у процессоров AMD их число достигает всего лишь 16. Вполне вероятно, что через некоторое время Intel сможет улучшить собственные показатели, достигнув уровня защищенности AMD, но факт остается фактом — если перед пользователем стоит вопрос покупки защищенного процессора здесь и сейчас, то ему стоит остановить свой выбор на решении от “красных”.