Процессоры будущего могут создаваться из угля

Исследователи обнаружили, что этот материал может эффективно заменить металлооксидные пленки, используемые в качестве изоляторов в современных 2D-транзисторах. Это открытие может кардинально изменить полупроводниковую индустрию.

Современные полупроводники зависят от множества материалов для своей работы. Основой является кремний, но для изоляции кремниевых транзисторов и предотвращения утечки электрического тока требуются дополнительные материалы.

С ростом спроса на полупроводниковые чипы, особенно в области искусственного интеллекта, кремний становится всё более дефицитным. В поисках новых более доступных материалов ученые обратили внимание на уголь.

Уголь предлагается не как замена кремниевым транзисторам, а как изолятор для некремниевых транзисторов, в частности, для замены металлооксидов.

Исследования угля как изолятора все еще находятся на начальной стадии, но на данный момент это единственный материал, который оказался способен изолировать графеновые и молибденовые 2D-транзисторы.

Уголь также обладает рядом других преимуществ, включая высокую доступность, простоту изготовления и богатую наноструктуру, что делает его идеальным материалом для будущего производства полупроводников.