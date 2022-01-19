Процессоры и видеокарты Intel, AMD и NVIDIA подорожают уже в 2022 году

Судя по всему, 2022-й не станет исключением. По крайней мере, это следует из свежего прогноза DigiTimes. Согласно нему, в ближайшие 12 месяцев стоимость процессоров, видеокарт и специализированных чипов ASIC от AMD, Intel и NVIDIA только вырастет.

Сообщается, что повышение цен коснулось всех новых контрактов IT-гигантов, которые заказывают производство своих микросхем у тайваньской TSMC. А она, в свою очередь, успела повысить цены на свои услуги по производству микросхем на 10-20%.

На данный момент известно, что изменения цен коснутся 7-нм и 5-нм процессоров и видеокарт AMD, 5-нм видеокарт NVIDIA линейки RTX 40XX, а также новых чипов Intel. Всё это, по мнению экспертов, может сделать 2022 год одним из худших для рынка компьютерной техники.