Опубликовано 22 января 2025, 08:261 мин.
Процессоры Intel 2026 года назвали «масштабнейшим обновлением за 17 лет»Лишь бы это так и оказалось...
Intel планирует выпустить процессоры Nova Lake в 2026 году, а аналитики уже называют это крупнейшим обновлением за последние 17 лет.
Эти чипы заменят Panther Lake для мобильных устройств и Arrow Lake для десктопных систем.
Процессоры Nova Lake будут основаны на техпроцессе Intel 14A или TSMC 2 нм, что обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность.
Компания также продолжит практику использования тайлов от TSMC, как в Meteor Lake. Однако, в отличие от Lunar Lake, в Nova Lake не будет встроенной памяти на кристалле.
Первые тестовые образцы Nova Lake уже появились в логистических базах, что подтверждает активную разработку. Ожидается, что процессоры принесут значительный прирост производительности как для настольных, так и мобильных платформ.