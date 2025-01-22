Процессоры Intel 2026 года назвали «масштабнейшим обновлением за 17 лет»

Эти чипы заменят Panther Lake для мобильных устройств и Arrow Lake для десктопных систем.

Процессоры Nova Lake будут основаны на техпроцессе Intel 14A или TSMC 2 нм, что обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность.

Компания также продолжит практику использования тайлов от TSMC, как в Meteor Lake. Однако, в отличие от Lunar Lake, в Nova Lake не будет встроенной памяти на кристалле.

Первые тестовые образцы Nova Lake уже появились в логистических базах, что подтверждает активную разработку. Ожидается, что процессоры принесут значительный прирост производительности как для настольных, так и мобильных платформ.