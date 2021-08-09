Процессоры Intel Core i7 2009 и 2021 гг сравнили по производительности

Процессоры Intel Core i7 2009 и 2021 гг сравнили по производительностиОказалось, что разница есть и она заметна
Проверить это утверждение взялись специалисты с YouTube-канала Testing Games, сообщает Overclockers. Результаты своего «исследования» они опубликовали в виде соответствующего видеоролика.
Авторы канала сравнили процессоры Intel Core i7-860 и Intel Core i7-11700K. Сборки компьютеров были идентичны, отличались лишь «камешки». В качестве видеокарты выступал флагманский NVIDIA RTX 3080.
По итогу тесты показали, что прирост fps может достигать более 300% — 44 кадра в секунду на 860-м против 148 кадров в секунду на 11700К. Полную сводку полученных данных можно посмотреть в таблице:
При этом стоит понимать, что такой огромный разрыв возможен при использовании топовой видеокарты. На том же GTX 1060 отличие в производительности будет не столь заметным.