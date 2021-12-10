Процессоры Intel могут стать дефицитными из-за патентной войны в США

С таким заявлением выступил глобальный производитель процессоров — Intel. По словам его представителей, запрет на импорт суспензий «может угрожать национальным и экономическим интересам страны». Скандал разгорелся из-за того, что компания CMC Materials, которая занимается производством суспензий с добавлением кремниевых частиц, подала в суд на конкурента DuPont’s Rohm & Haas. Эти суспензии используются в процессе полировки полупроводниковых слоёв кремниевых пластин. Компания CMC Materials выпускает свои продукты под брендом iDiel. А DuPont’s Rohm & Haas — под брендом Optiplane и является поставщиком Intel. Производство находится на Тайване.

CMC Materials обвинила конкурента в присвоении технологии. Суд встал на её сторону. И если Комиссия по международной торговле США примет соответствующее решение, в стану будет запрещён ввоз суспензий Optiplane.

Intel призвал урегулировать ситуацию, потому что в противном случае пострадает производство и может начаться серьёзный дефицит полупроводников и, как следствие, процессоров компании.