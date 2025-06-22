Процессоры Intel Panther Lake станут эффективнее на 25% за счёт 18А техпроцесса

Конкретных деталей о процессорах Panther Lake пока нет, но Intel представила слайд с «впечатляющими результатами по производственному процессу 18A», утверждая увеличение производительности на 25% или снижение энергопотребления на 38% при постоянной мощности. Однако возникает сложность в сравнении с технологией Intel 3, не использованной для потребительских процессоров, в то время как Core Ultra 200 (Meteor Lake) и Lunar Lake были созданы с использованием других технологий.

Как отмечает портал PCWorld, хотя Intel делает амбициозные заявления, не совсем ясно, с какими конкретно технологиями они сравниваются, по сравнению с чем вырастут заявленные значения.