Процессоры Intel Panther Lake станут эффективнее на 25% за счёт 18А техпроцесса

Опубликовано 22 июня 2025, 21:451 мин.
Процессоры Intel Panther Lake станут эффективнее на 25% за счёт 18А техпроцессаТак заявлено на презентации
Компания Intel заявила, что делает большую ставку на свою будущую архитектуру Panther Lake и технологический процесс 18A. Об этом представители Intel заявили на симпозиуме VLSI в Японии.
© Mark Hachman / IDG
Конкретных деталей о процессорах Panther Lake пока нет, но Intel представила слайд с «впечатляющими результатами по производственному процессу 18A», утверждая увеличение производительности на 25% или снижение энергопотребления на 38% при постоянной мощности. Однако возникает сложность в сравнении с технологией Intel 3, не использованной для потребительских процессоров, в то время как Core Ultra 200 (Meteor Lake) и Lunar Lake были созданы с использованием других технологий.
Как отмечает портал PCWorld, хотя Intel делает амбициозные заявления, не совсем ясно, с какими конкретно технологиями они сравниваются, по сравнению с чем вырастут заявленные значения.