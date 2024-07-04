Процессоры RISC-V начнут поддерживать замену ОЗУ без выключения компьютера

Обновление позволит демонтировать или подключать накопители памяти без отключения или перезагрузки систем, как это сейчас реализовано в компьютерах при обслуживании HDD и SSD. И эта функция в будущем может стать обязательной для корпоративных и серверных систем.

Если обновление принесёт настоящую пользу, в том числе повышение производительности, и не вызовет багов, то существенное повышение отказоустойчивости и гибкости обслуживания вычислительных систем поможет разработчику замахнуться на рынок, где монополистами традиционно являются AMD и Intel.

К тому же всё больше производителей ПК и ноутбуков используют начинку для своих устройств, включая материнские платы, как раз на основе архитектуры RISC-V.