Процессоры RISC-V начнут поддерживать замену ОЗУ без выключения компьютера

Опубликовано 04 июля 2024, 15:00
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Процессоры RISC-V начнут поддерживать замену ОЗУ без выключения компьютераУ технологии большие перспективы
Компания RISC-V International, разрабатывающая одноимённую процессорную архитектуру, готовит релиз ядра Linux под номером 6.11, что позволит внедрить возможность «горячего подключения», или хотсваппинга плат памяти DRAM к вычислительным системам без необходимости их отключения или перезагрузки.
Обновление позволит демонтировать или подключать накопители памяти без отключения или перезагрузки систем, как это сейчас реализовано в компьютерах при обслуживании HDD и SSD. И эта функция в будущем может стать обязательной для корпоративных и серверных систем.
Если обновление принесёт настоящую пользу, в том числе повышение производительности, и не вызовет багов, то существенное повышение отказоустойчивости и гибкости обслуживания вычислительных систем поможет разработчику замахнуться на рынок, где монополистами традиционно являются AMD и Intel.
К тому же всё больше производителей ПК и ноутбуков используют начинку для своих устройств, включая материнские платы, как раз на основе архитектуры RISC-V.