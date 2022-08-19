Процессоры с автономностью нового поколения начнут производить уже в сентябре 2022 года

В Сети появилась информация о том, что TSMC готова к запуску производства 3-нм процессоров. Сам процесс должен стартовать уже в сентябре 2022 года. При этом в III квартале сборка значительно увеличится, достигнув уровня в 1000 пластин в месяц к IV кварталу.

Сообщается, что одной из главных фишек нового техпроцесса является технология FinFlex. С её помощью можно будет использовать разные виды FinFET-транзисторов в рамках одного полупроводникового кристалла.

Помимо этого, новый техпроцесс позволит процессорам потреблять меньше энергии при выполнении более ресурсоёмких задач. Ожидается, что одним из первых 3-нм чипов станет грядущий M2 Pro от Apple.