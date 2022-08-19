Процессоры с автономностью нового поколения начнут производить уже в сентябре 2022 года

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Процессоры с автономностью нового поколения начнут производить уже в сентябре 2022 годаОпределённый пик будет достигнут уже в IV квартале
Долгое время об этом ходили лишь расплывчатые слухи и вот, наконец-то, стало вырисовываться что-то конкретное.
В Сети появилась информация о том, что TSMC готова к запуску производства 3-нм процессоров. Сам процесс должен стартовать уже в сентябре 2022 года. При этом в III квартале сборка значительно увеличится, достигнув уровня в 1000 пластин в месяц к IV кварталу.
Сообщается, что одной из главных фишек нового техпроцесса является технология FinFlex. С её помощью можно будет использовать разные виды FinFET-транзисторов в рамках одного полупроводникового кристалла.
Помимо этого, новый техпроцесс позволит процессорам потреблять меньше энергии при выполнении более ресурсоёмких задач. Ожидается, что одним из первых 3-нм чипов станет грядущий M2 Pro от Apple.