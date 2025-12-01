Процессоры следующие: рост цен на DDR5 обрушил продажи материнских плат на 50%

По данным Board Channels, крупнейшие производители материнских плат — MSI, Asus, Gigabyte и другие — фиксируют падение продаж на 40–50% по сравнению с прошлым годом.

Обычно в этот сезон спрос растет благодаря праздничным скидкам, но ситуация на рынке DRAM изменила тенденцию: стоимость DDR5 за несколько месяцев выросла в 2–4 раза.

Переход на новые платформы также сыграл свою роль. Актуальные процессоры AMD и Intel полностью завязаны на DDR5, а материнские платы под DDR4 почти исчезли из продажи.

Ранее стабильные цены на память подтолкнули пользователей к переходу на AM5 и LGA1851, но теперь апгрейд стал просто невыгодным.

Многие откладывают сборку ПК или выбирают более старое железо, что неизбежно бьет и по продажам процессоров. Производителям придется пересматривать ценовые стратегии — похоже, спад только начинается.