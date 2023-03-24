Продажи игровых компьютеров упали по всему миру

Так, в прошлом году поставки игровых ПК составили 44,9 млн единиц, а мониторов — 17,3 млн, что на 6,4% и 7,1% соответственно меньше, чем в 2021 году. Эксперты связывают снижение с макроэкономическими факторами, большими запасами устройств на складах и устареванием оборудования.

По мнению менеджера IDC Джитеша Убрани, геймеры более склонны приобретать компьютеры и аксессуары предыдущего поколения, поскольку новые устройства более энергоёмки и значительно дороже.

При этом в компании прогнозирует оживление игрового рынка в 2024 году, а в последующие годы ожидается рост продаж оборудования. По прогнозам, к 2027 году объём поставок игровой продукции достигнет 75,1 млн единиц.