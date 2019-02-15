Продажи игровых видеокарт NVIDIA рухнули почти водвое

Компания NVIDIA подвела итоги четвёртого квартала 2019 финансового года, который закончился для неё 27 января. Это оказался довольно тяжёлый период для производителя.

Выручка упала на 24% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 2,21 миллиарда долларов и на 31% по сравнению с предыдущим кварталом. Чистая прибыль рухнула на 49% до 567 миллиона долларов.

Интересно, что игровые решения NVIDIA принесли в прошедшем квартале на 45% меньше дохода по сравнению с прошлым годом — 954 млн долларов.

При этом суммарно год у компании вышел неплохой — выручка выросла на 21% до 11,7 млрд долларов, чистая прибыль увеличилась на 36% до 4,14 млрд.