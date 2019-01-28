Продажи компьютеров и ноутбуков в Европе падают

Аналитическая компания IDC опубликовала отчёт за четвёртый квартал 2018 года по компьютерному рынку в регионе EMEA, который включает в себя Европу, Ближний Восток и Африку.

Как оказалось, продажи персональных компьютеров, включая настольные ПК, ноутбуки, ультрабуки и рабочие станции, снизились на 5,8% по сравнению с четвёртым кварталом год назад. Общие поставки составили 19, 6 млн компьютеров.

Первое место занимает компания HP с 5,47 млн устройств и долей рынка 28%. На втором месте находится Lenovo с 4,7 млн и 24%, далее идут Dell с 2,7 млн и 13,6%, Acer с 1,6 млн и 8,%, а также Apple с и 1,5 млн ПК и долей в 7,8 %.

В качестве причин такого спада называются дефицит компонентов, выход Великобритании из Европейского союза и так называемое движение жёлтых жилетов в Франции.