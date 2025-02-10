Продажи настольных компьютеров в России выросли на 22% в 2024 году

Общий объем продаж в денежном выражении вырос на 10% и достиг 71 млрд рублей. Основную долю на рынке заняли сборные ПК, такие как IRU, RASKAT и небольшие локальные бренды. В премиальном сегменте, где доминируют 4Aces, Thunderobot и MSI, также наблюдается рост. Это подтверждает тренд как на бюджетные модели, так и на эксклюзивные сборки с дополнительными возможностями.

Из отдельных брендов особенно выделились Apple и Dell. Apple увеличила продажи на 2% в количественном выражении и на 19% в денежном. Dell показал стремительный рост — на 26% по количеству проданных устройств и на 174% в денежном выражении, что связано с повышенным спросом в корпоративном сегменте.

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» Группы М. Видео-Эльдорадо Сергей Зарайский отметил несколько ключевых факторов, повлиявших на рынок. Во-первых, снижение средней цены привлекло больше покупателей, особенно в сегменте сборных ПК. Во-вторых, китайские бренды укрепляют свои позиции, предлагая качественные решения по доступной цене. В-третьих, бизнес-сектор активно обновляет компьютерный парк, что подтверждается резким ростом продаж Dell.