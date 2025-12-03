Продажи RTX 5090 в Германии оказались в сотни раз слабее, чем у RX 9070 XT

За неделю удалось реализовать всего 35 карт — в сотни раз хуже, чем у лидера продаж Radeon RX 9070 XT. Флагман AMD разошелся тиражом 1015 штук, а суммарные продажи GPU компании превысили 1800 единиц.

На втором месте у AMD — RX 9060 XT (675 штук). У NVIDIA лучше всего продается RTX 5070 Ti (240 штук), за ней следует дорогая RTX 5080 (210 штук). Но даже вместе взятые модели RTX 50-серии не догоняют один лишь RX 9070 XT.

Доля AMD по штукам достигла 66%, NVIDIA — около 33%, Intel — чуть больше 1%. При этом в деньгах NVIDIA почти выравнивается с AMD за счет высокой средней цены: €733 против €527.

Главная причина провала RTX 5090 — ее цена и слабая востребованность в массовом сегменте.