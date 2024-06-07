Продажи видеокарт Intel рухнули практически до нуля

NVIDIA продолжает доминировать на рынке дискретных GPU, захватив 88% рынка, в то время как AMD и Intel значительно отстают.

В I квартале 2024 года рынок дискретных графических процессоров сократился на 7.9% по сравнению с предыдущим кварталом, но увеличился на 39/2% по сравнению с предыдущим годом.

Поставки составили 8.7 млн единиц, что ниже по сравнению с 9.5 млн в IV квартале 2023 года. Несмотря на снижение объема поставок, NVIDIA увеличила свою долю рынка и поставки на 0.9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 45.6% по сравнению с предыдущим годом, удерживая 88% рынка.

AMD показала квартальное снижение на 41%, но рост на 39% по сравнению с предыдущим годом, снизив свою долю до 12%. Intel, запустившая дискретные GPU Arc в 2022 году, не смогла привлечь значительное внимание, их доля упала до 0%.