Продажи Windows по всему миру упали почти в два раза

В свежем отчёте компании за II квартал 2023 финансового года она заявила, что продажи лицензий Windows упали на 39%. По словам представителей корпорации, это падение является результатом глобального снижения спроса на ПК и программное обеспечение по всему миру.

Аналитики Microsoft уже поделились неутешительными прогнозами, согласно которым рынок компьютеров в ближайшем будущем не улучшится. Более того, они ожидают падения на 30-40% в следующем квартале.

Помимо этого, редмондцы сообщили об общем снижении дохода от игрового сегмента на 13% и снижении дохода от продаж игрового оборудования на 13%. При этом Game Pass смог достигнуть рекордного числа подписчиков. Правда, конкретных цифр объявлено не было.