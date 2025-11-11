Продленная поддержка Windows 10 ESU сломалась у части пользователей — Microsoft объяснила причину

Некоторые не могут оформить подписку — при нажатии на кнопку «Enroll now» система сообщает, что регистрация «временно недоступна» в регионе.

Как пояснила Microsoft изданию Windows Latest, ESU распространяется поэтапно и может появляться с задержкой в зависимости от региона и локальных рыночных факторов.

Особенно часто сбой фиксируется в странах Европы, где программа начала развёртываться с середины октября.