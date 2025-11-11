Компьютеры
Опубликовано 11 ноября 2025, 07:22
1 мин.

Продленная поддержка Windows 10 ESU сломалась у части пользователей — Microsoft объяснила причину

У редмондцев все как всегда
После окончания официальной поддержки Windows 10 14 октября 2025 года, у ряда пользователей возникли проблемы с подключением к программе Extended Security Updates (ESU).
© Windows Latest

Некоторые не могут оформить подписку — при нажатии на кнопку «Enroll now» система сообщает, что регистрация «временно недоступна» в регионе.

Как пояснила Microsoft изданию Windows Latest, ESU распространяется поэтапно и может появляться с задержкой в зависимости от региона и локальных рыночных факторов.

Особенно часто сбой фиксируется в странах Европы, где программа начала развёртываться с середины октября.

© Windows Latest

Вторая распространённая ошибка — сообщение «Something went wrong» при попытке установить ESU. По словам экспертов, это происходит, если Windows ошибочно определяет домашний ПК как корпоративный, например, из-за старых учётных записей организации.

Microsoft советует удалить рабочие или учебные учётные записи и при необходимости выполнить обновление Windows 10 через Media Creation Tool, чтобы восстановить корректную работу ESU.

Источник:Windows Latest
Автор:Булат Кармак
