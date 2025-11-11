Продленная поддержка Windows 10 ESU сломалась у части пользователей — Microsoft объяснила причину

Продленная поддержка Windows 10 ESU сломалась у части пользователей — Microsoft объяснила причинуУ редмондцев все как всегда
Некоторые не могут оформить подписку — при нажатии на кнопку «Enroll now» система сообщает, что регистрация «временно недоступна» в регионе.
Как пояснила Microsoft изданию Windows Latest, ESU распространяется поэтапно и может появляться с задержкой в зависимости от региона и локальных рыночных факторов.
Особенно часто сбой фиксируется в странах Европы, где программа начала развёртываться с середины октября.
Вторая распространённая ошибка — сообщение «Something went wrong» при попытке установить ESU. По словам экспертов, это происходит, если Windows ошибочно определяет домашний ПК как корпоративный, например, из-за старых учётных записей организации.
Microsoft советует удалить рабочие или учебные учётные записи и при необходимости выполнить обновление Windows 10 через Media Creation Tool, чтобы восстановить корректную работу ESU.